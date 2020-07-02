Теперь его ожидает суд.

Петербуржец похитил умную колонку, но, не разобравшись с ней, продал. Теперь мужчину ожидает суд за кражу, рассказали в прокуратуре Петроградского района.

По версии следствия, в январе 2025 года, обвиняемый зашел магазин электроники, расположенный в доме 76/78 по Большому проспекту П.С. На витрине фигурант увидел зеленую колонку. Пока за ним никто не наблюдал, он взял устройство и спрятал его под куртку. Затем обвиняемый покинул помещение и скрылся. Обвиняемый пояснил, что гаджет он позже продал, потому что не смог разобраться с управлением. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве задержали карманника, который вытащил из кармана шубы петербурженки смартфон за 102 тысячи рублей.

Фото: unsplash (Kevin Bhagat)