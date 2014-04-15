В Москве задержали карманника, который вытащил из кармана шубы петербурженки смартфон за 102 тысячи рублей

Задержанный нигде официально не работал и зарабатывал на жизнь воровскими "гастролями", перемещаясь между двумя столицами.

Петербургские полицейские прервал "гастроли" карманника из Сибири. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 19 февраля обратилась 45-летняя петербурженка, сообщившая о краже мобильного телефона из кармана ее шубы. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что хищение телефона стоимостью 102 тысячи рублей произошло у кассы в пекарне, расположенной в доме 3 по улице Марата. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские установили, что к совершению данного преступления причастен 24-летний житель Забайкалья, за плечами которого целый список судимостей за аналогичные преступления. Сибиряк был задержан петербургскими оперативниками в Москве, куда он уехал практически сразу после совершенной кражи. Задержанный нигде официально не работал и зарабатывал на жизнь воровскими "гастролями", перемещаясь между двумя столицами.

Видео: МВД по СПб и ЛО