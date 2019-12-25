Петербурженка услышала через умную колонку, как грабят ее мужа

Ограбление произошло в квартире на проспекте Народного Ополчения.

Женщина узнать о разбойном нападении на супруга, пока она находилась в Ленинградской области. Вечером 20 октября петербурженка услышала через умную колонку, как неизвестные угрожали мужу расправой и похищали вещи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Благодаря тому, что колонка включила звук из квартиры, куда ворвались злоумышленники, женщина смогла сообщить о преступлении в полицию. Выяснилось, что к хозяину дома ворвались три малознакомых молодых человека и, угрожая холодным оружием, забрали iPhone, студийный микрофон, наушники и звуковую карту. Общий ущерб составил 78 тысяч рублей.

Прибывшим правоохранителям дверь в квартире не открыли, а телефон супруга оказался выключен. На следующий день он пришел в полицию и написал заявление. Налетчиков задержали в тот же вечер на улице Солдата Корзуна — двух 21-летних молодых людей и 17-летнего подростка. Следователи возбудили уголовное дело о разбое.

Ранее мы сообщали, что двоих рецидивистов задержали за ограбление магазина техники на Прибрежной улице.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)