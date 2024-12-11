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В Сланцах рецидивист разбил окно и украл умную колонку за 30 тысяч рублей
Сегодня, 10:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сланцах рецидивист разбил окно и украл умную колонку за 30 тысяч рублей

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У подозреваемого за плечами уже имеется около десятка судимостей.

Полицией задержан квартирный вор из Сланцев, добычей которого стала умная колонка. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 9 февраля в полицию обратился 28-летний житель города Сланцы. Он рассказал, что неизвестный, разбив стекло, проник в его квартиру в доме 12 по улице Грибоедова и похитил умную колонку стоимостью 30 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

У дома 14 по улице Кирова в городе Сланцы 10 февраля оперативниками по подозрению в совершении указанного преступления задержан 31-летний неработающий местный житель. У подозреваемого за плечами уже имеется около десятка судимостей.

Ранее вора-лудомана, обокравшего ювелирный магазин на Михайловской, заключили под стражу.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, сланцы, умная колонка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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