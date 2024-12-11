Вора-лудомана, обокравшего ювелирный магазин на Михайловской, заключили под стражу

Им оказался 48-летний безработный житель Москвы, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Освободившись из заключения в начале января, он отправился в Петербург для совершения нового преступления.

Ранее сообщалось, что 21 января в 18:40 в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о краже ювелирных изделий из магазина, находящегося в отеле по адресу Михайловская улица, дом 1/7. Прибывшие сотрудники установили, что около 15:00 в магазин вошел неизвестный мужчина и попросил продавца-консультанта продемонстрировать ему ювелирные изделия с драгоценными камнями, объяснив, что ищет подарок на день рождения дочери. Воспользовавшись моментом, когда продавец ненадолго покинула зал, посетитель быстро открыл витрину с украшениями и спрятал несколько колец в карман. Затем, пожаловавшись на сложность выбора, он спешно покинул магазин.

Впоследствии выяснилось, что среди украденного имущества находились три кольца из белого золота с бриллиантами общей стоимостью 1 469 380 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники отдела уголовного розыска петербургского Главка совместно с коллегами из Центрального района и при поддержке Главного управления уголовного розыска МВД РФ задержали подозреваемого на территории Московской области. Им оказался 48-летний безработный житель Москвы, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Освободившись из заключения в начале января, он отправился в Петербург для совершения нового преступления. Задержанный признался, что, вернувшись в Москву, продал украденные кольца незнакомцу на площади Трех вокзалов. Полученные средства он потратил на ставки на спортивные мероприятия, которые, впрочем, не принесли ему удачи. Подозреваемый помещён под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Лахтинской ликвидировали подпольное казино.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти