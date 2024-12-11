В квартире на Лахтинской ликвидировали подпольное казино

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация игорной деятельности).

В Петроградском районе Петербурга сотрудники регионального Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции в сотрудничестве с местными полицейскими остановили работу нелегального игорного заведения.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, незаконная деятельность была организована в квартире по адресу Лахтинская улица, 3. Правоохранители к своему удивлению нашли и изъяли 8 игровых автоматов и 15 компьютеров, предназначенных для азартных игр.

На момент рейда в казино находились трое клиентов и три администратора. Все задержанные были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По материалам, предоставленным экономической полицией, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация игорной деятельности).

Игроков отпустили после беседы с ними, тогда как два администратора — женщины 22 и 39 лет, а также 29-летний мужчина — были допрошены в качестве подозреваемых. В настоящее время устанавливаются масштабы противоправной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Космонавтов нашли два килограмма запрещенных веществ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти