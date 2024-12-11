В квартире на Космонавтов нашли два килограмма запрещенных веществ

Выяснилось, что задержанный арендовал квартиру и использовал ее как склад.

5 февраля 2025 года в ходе серии оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали 37-летнего мужчину, ранее имевшего судимость, проживающего по адресу: проспект Космонавтов, дом 63/1. Он подозревается в незаконной деятельности, связанной с наркотиками.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, задержанный арендовал квартиру и использовал ее как склад. Во время обыска полицейские нашли и изъяли электронные весы, вакуумный упаковщик, упаковочные материалы, 5 плиток коричневого камнеобразного вещества, прозрачный пакет с множеством розовых таблеток и еще одно неизвестное вещество. Общий вес изъятых наркотиков составил почти два килограмма. Экспертиза подтвердила, что неизвестное вещество – это "мефедрон". Исследование других образцов продолжается.

Главное следственное управление ГУ МВД России инициировало уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотиков). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Проводятся меры для выявления соучастников и других эпизодов преступной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что житель Ломоносова задержан за крупную "закладку" запрещённых прекурсоров.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти