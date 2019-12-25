За год продажи подержанных гаджетов в Петербурге выросли на 25%

Средняя стоимость смартфона в Северной столице составляет 21 400 рублей.

Вторичный рынок техники становится популярным в Петербурге и других регионах страны. Так, за первый квартал текущего года на портале "Авито" горожанам удалось продать на 24% больше мобильных телефонов, чем за этот же период в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-объявлений Avito.

Средняя стоимость смартфона в Северной столице составляет 21 400 рублей. В большинстве российских городов этот товар можно приобрести на вторичном рынке за 20 490 рублей.

Самым популярным брендом на рынке смартфонов, по информации аналитиков, является Apple. Около 54% купленных телефонов были представлены в категории IPhone. В городе на Неве продажи "яблочной" продукции на "Авито" только за первый квартал 2022 года выросли на 12%. В топ самых продаваемых смартфонов вошли телефоны Samsung и Xiaomi.

Фото: Pexels