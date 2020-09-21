Китайская компания Realme представила новые смартфоны Narzo 20

Смартфон Narzo 20 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением экрана HD.

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что китайская компания Realme показала линейку новых смартфонов. Ролик появился на официальном YouTube-канале китайской компании.

Новые смартфоны получили название Narzo 20. Производитель утверждает, что он работает на новейшей однокристальной системе под названием MediaTek Helio G85. Также в него вшита операционная система Android 10.

Кроме того, на задней панеле смартфона есть сканер отпечатков пальцев. Также корпус телефона может менять цвет в зависимости от интенсивности света. Также Narzo 20 имеет 6,5-дюймовый дисплей с разрешением экрана HD.

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