Microsoft выпустила второе за год обновление для Windows 10

Обновление получило название October 2020 Update (2H20).

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что Microsoft выпустила новое обновление для Windows 10. Об этом сообщает прес-служба компании.

Обновление носит название October 2020 Update (2H20). Эксперты отмечает, что новинка необходима для устранения различных багов и ошибок.

Обновление October 2020 Update уже доступно пользователям операционки версии Insider. Остальные пользователи должны получить его в октябре 2020 года.

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Видео: Youtube/Windows Central