Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

По оценке Гейтса, уровень вакцинации в мире во время пандемии снизился на 14 процентов и уничтожил прогресс.

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что Билл Гейтс заявил о том, когда завершится пандемия COVID-19. Об этом основатель компании Microsoft рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Гейтса, окончание пандемии стоит ожидать к 2022 году. Однако в 2021 есть все шансы сбить показатели по заболеваемости.

Конец эпидемии в лучшем случае наступит вероятно в 2022 году. Но в течение 2021 года мы сможем сбить показатели, если удастся применить глобальный подход. Слава богу, технологии разработки вакцин уже были, финансирование поступило, , а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, это не будет длиться вечно Билл Гейтс

Гейт отметил, что во время пандемии уровень вакцинации в мире снизился на 14%, что уничтожило прогресс, который достигался около 20 лет.

Ранее мы сообщали о том, что Байден рассказал о 200 миллионах смертей от коронавируса в США.

Видео: Youtube/Fox News