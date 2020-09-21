Байден рассказал о 200 миллионах смертей от коронавируса в США

По официальной статистике количество погибших от коронавируса в США близится к 200 тысячам.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал о 200 миллионах смертей от коронавируса в Штатах. Об оговорке политика сообщает FoxNews.

Байден во время своего выступления заявил, что если президент США Дональд Трамп продолжит делать то, что хочет, то пандемия коронавируса в стране станет ещё более угрожающей.

А ведь погибших уже примерно 200 миллионов человек. Джо Байден, кандидат в президенты США

Он отметил, что такой цифра смертей от COVID-19 в США станет, когда он закончит свою речь.

По официальной статистике количество погибших от коронавируса в США близится к 200 тысячам. Журналисты отметили, что если бы слова демократа оказались правдой, то во время пандемии умерло бы две трети населения США, которое составляет 328 миллионов человек.

Ранее стало известно, какие перспективы ждут Россию в случае победы Байдена.

Видео: Youtube/Prince Ian