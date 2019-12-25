Выплаты будут поступать в течение двух лет.

Китай выделит два миллиарда долларов странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, это позволит простимулировать международное сотрудничество против COVID-19. Выплаты будут поступать в течение двух лет. Их цель — помощь в борьбе с пандемией, а также социально-экономическое развитие в пострадавших странах.

Особенно в развивающихся. Си Цзиньпин, председатель КНР

Он добавил, что Китай выступает за всестороннюю ревизию глобального реагирования на пандемию после победы над новой коронавирусной инфекцией.

Ранее Bloomberg рассказал о 108 миллионах китайцев, попавших под новый карантин.