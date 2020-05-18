Жители удивлены таким решением, так как считали, что эпидемия COVID-19 в стране закончилась.

Bloomberg рассказал о 108 миллионах китайцев, попавших под новый карантин. Издание ссылается на свои источники. По их словам, причина новых ограничительных мер — вспышка коронавируса на северо-востоке КНР.

На данный момент там зарегистрировано 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Власти приняли решение остановить автобусное и железнодорожное сообщение в провинции Цзилинь. Там закрыты школы, граждане отправлены на карантин. В Шулане город закрыли на въезд и выезд, ЖК, где подтвердились случаи инфицирования, изолированы. В семье только один человек может выйти на два часа в магазин за предметами первой необходимости.

Источники Bloomberg отмечают, что жители удивлены таким решением, так как считали, что эпидемия COVID-19 в стране закончилась.

Издание подчёркивает, что данная ситуация иллюстрирует тот факт, что процесс снятия карантинных ограничений во всех странах будет довольно хрупким. И при любом намёке на новую вспышку заражения всеобщая изоляция будет возвращена.

Ранее в Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса.

Видео: Youtube/CGTN