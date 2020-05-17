В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса

Автор заявления одним из первых приехал в Ухань во время начала пандемии коронавируса.

Властя Уханя в начале вспышки коронавирусной инфекции скрывали реальное число заразившихся. Об этом в эфире телеканал CNN заявил китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань.

Специалист рассказал, что приехал в столицу провинции Хубэй 18 января. По его словам, местные власти приняли решение не озвучивать реальное число заразившихся.

В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается большее количество людей

Чжун Наньшань

Сомнения эпидемиолога усилились, когда на протяжении 10 дней официальное число заболевших в Ухане не менялось. После очередной беседы с властям ему озвучили цифру, которая в пять раз превышала официальные данные.

Тем не менее, Наньшань опроверг обвинения США в том, что весь Китай скрывал данные по числу заболевших. По его словам, с 23 января власти КНР обязали все города озвучивать реальные по числу инфицированных.

Видео: ABC News