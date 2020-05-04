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СМИ: Китай скрыл данные по вирусу, чтобы накопить средства защиты

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Разведка США указала на тот факт, что в КНР снизили продажу и нарастили покупку СИЗ.

В США считают, что Китай намеренно скрыл данные о коронавирусе, чтобы нарастить запасы средств защиты. Об этом сообщило агенство Associated Press (AP), ссылаясь на доклад Министерства внутренней безопасности. 

В документе говорится, что КНР в начале января снизили продажу средств индивидуальной защиты и нарастили их закупку. Разведка США считает, что власти Китая умышленно скрыли опасность вируса, чтобы успеть запастись всем необходимым для борьбы с инфекцией. 

На данный момент в мире зафиксировано почти 3,6 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. От болезни вылечилось  примерно 1,1 млн человек, скончалось - почти 250 тысяч. 

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон располагает доказательствами о том, что КНР скрывала ситуации с коронавирусом.

Видео: ABC News

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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