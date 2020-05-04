СМИ: Китай скрыл данные по вирусу, чтобы накопить средства защиты

Разведка США указала на тот факт, что в КНР снизили продажу и нарастили покупку СИЗ.

В США считают, что Китай намеренно скрыл данные о коронавирусе, чтобы нарастить запасы средств защиты. Об этом сообщило агенство Associated Press (AP), ссылаясь на доклад Министерства внутренней безопасности.

В документе говорится, что КНР в начале января снизили продажу средств индивидуальной защиты и нарастили их закупку. Разведка США считает, что власти Китая умышленно скрыли опасность вируса, чтобы успеть запастись всем необходимым для борьбы с инфекцией.

На данный момент в мире зафиксировано почти 3,6 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. От болезни вылечилось примерно 1,1 млн человек, скончалось - почти 250 тысяч.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон располагает доказательствами о том, что КНР скрывала ситуации с коронавирусом.

Видео: ABC News