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Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

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На данный момент в мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

США располагает доказательствами того, что коронавирус появился из лаборатории Уханя. Об этом в разговоре с ABC сказал госсекретарь Майк Помпео. 

Есть серьезные доказательства того, что это началось там. Мы с самого начала говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане
Майк Помпео

По словам политика, Коммунистическая партия КНР делала всё, чтобы мир вовремя не узнал о случившимся. Он добавил, что доказательства этого находятся в публичном поле. Помпео также напомнил о том, что США и ВОЗ пытались направить в Ухань специалистов для выяснения подробностей, однако Китай отказывал им в доступе. 

На данный момент в мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. От болезни вылечилось  примерно 1,1 млн человек, скончалось - почти 250 тысяч. 

Видео: ABC 
Фото: © GLOBAL LOOK press 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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