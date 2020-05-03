Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

На данный момент в мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

США располагает доказательствами того, что коронавирус появился из лаборатории Уханя. Об этом в разговоре с ABC сказал госсекретарь Майк Помпео.

Есть серьезные доказательства того, что это началось там. Мы с самого начала говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане

Майк Помпео

По словам политика, Коммунистическая партия КНР делала всё, чтобы мир вовремя не узнал о случившимся. Он добавил, что доказательства этого находятся в публичном поле. Помпео также напомнил о том, что США и ВОЗ пытались направить в Ухань специалистов для выяснения подробностей, однако Китай отказывал им в доступе.

На данный момент в мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. От болезни вылечилось примерно 1,1 млн человек, скончалось - почти 250 тысяч.

Видео: ABC

Фото: © GLOBAL LOOK press