Кроме того, он запретил экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Эта законодательная инициатива была одобрена обеими палатами Конгресса США. Администрация США обязана регулярно отчитываться о ситуации в этом специальном административном районе КНР. В отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, нарушат права человека в Гонконге, будут вводить санкции.

Также Дональд Трамп подписал другой закон, который запрещает экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг.

Китайские власти выразили решительный протест в связи с одобрением этих законопроектов. Они заявили, что США вмешиваются во внутренние дела Гонконга, и что в этом нет необходимости. Эти действия, по мнению правительства КНР, могут только навредить отношениям и интересам США и Гонконга.

Ранее мы писали, что США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским.

Видео: YouTube / The White House, MSNBC, CBS News, NBC News