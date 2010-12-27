В тот же день Белый дом временно приостановил помощь Киеву.

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским 25 июля. Белый дом принял решение о заморозке военной поддержки после телефонного разговора. Об этом сообщило издание Hill, ссылаясь на документы комитета Палаты представителей конгресса.

Сами члены комитета отказались публиковать данные, так как боятся, что их используют ради импичмента. Процесс против президента США ведется из-за того, что Трампа подозревают в задержке помощи Украине. Он требовал от главы Киева начать расследование против своего политического соперника на выборах. Под прицел попал Джозеф Байден и его сын. Однако Владимир Зеленский отказался этим заниматься.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе.

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