Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Информация выяснилась в рамках расследования, проводимого в рамках процесс импичмента президента США.

Экс-советник Волкера: Трамп запретил публиковать заявления о ситуации в Керченском проливе. Кристофер Андерсон считает, что подобное решение связано с желанием получить больше сведений о произошедшем. Он напомнил о событиях 25 ноября 2018 года. Андерсон добавил, что его заставили дать показания под присягой американским законодателям. Слушания состоялись в рамках проведения процедуры импичмента, инициированной демократами. Встреча прошла 30 октября, но стенограмма обсуждений опубликована только в понедельник 11 ноября.

Спикер объяснил, что сотрудникам Белого дома не разрешили подготовить заявление. Однако никаких ограничений у Госдепартамента тогда не было. Они оперативно опубликовали материал.

В то время как мои коллеги в Госдепартаменте быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение, сотрудники в Белом доме высокого ранга заблокировали его публикацию прокомментировал спикер

Андерсон добавил, что позже Волкер рассказал ему, что президент страны наложил запрет на любые заявления о ситуации о Белого Дома по данной теме. О решении он узнал из телефонного звонка.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле прокомментировали слова Помпео о том, что США поставили Киеву оружие.

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