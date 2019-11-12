В Кремле прокомментировали слова Помпео о том, что США поставили Киеву оружие

Ранее Майк Помпео заявил, что боевая техника нужна Украине, чтобы сражаться с русскими.

Кремль оставил слова Майка Помпео об оружии для Украины "против русских" без комментариев. Дмитрий Песков перенаправил вопрос об этом в российский МИД. Пресс-секретарь президента России заявил, что дипломаты установят, не является ли позиция Вашингтона деструктивной в вопросе урегулировании кризиса на Донбассе.

Депутат Александр Шерин назвал слова госсекретаря США "вседозволенностью". Он считает, что американцы не должны были давать киеву оружие, "чтобы они могли сражаться с русскими".

Они начинают немного забываться и говорить все то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало прокомментировал спикер Шерин телеканалу RT

Ранее Piter.tv писал о том, что демократы нашли доказательства, что Трамп шантажировал Зеленского.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна