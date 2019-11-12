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В Кремле прокомментировали слова Помпео о том, что США поставили Киеву оружие

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Ранее Майк Помпео заявил, что боевая техника нужна Украине, чтобы сражаться с русскими.

Кремль оставил слова Майка Помпео об оружии для Украины "против русских" без комментариев. Дмитрий Песков перенаправил вопрос об этом в российский МИД. Пресс-секретарь президента России заявил, что дипломаты установят, не является ли позиция Вашингтона  деструктивной в вопросе урегулировании кризиса на Донбассе.

Депутат Александр Шерин назвал слова госсекретаря США "вседозволенностью". Он считает, что американцы  не должны были давать киеву оружие, "чтобы они могли сражаться с русскими". 

Они начинают немного забываться и говорить все то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало

прокомментировал спикер Шерин телеканалу RT

Ранее Piter.tv писал о том, что демократы нашли доказательства, что Трамп шантажировал Зеленского.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна

Теги: майк помпео, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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