Демократы нашли доказательства, что Трамп шантажировал Зеленского

В США активно пытаются добиться отставки президента.

СМС-переписка сотрудников Госдепартамента с помощником украинского президента Андреем Ермаком может свидетельствовать о попытках шантажа со стороны Трампа в отношении Зеленского. Об это в эфире CNN сообщил демократ и председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Элиот Энгел.

Он отметил, что отказ госсекретаря Майкла Помпео и других представителей администрации Трампа сотрудничать с расследованием в Конгрессе будет приравниваться к действиям, за которые полагается импичмент. Энгел подметил, что бурная реакция Трампа на новость об отставке, указывает на то, "сорвался с цепи" и "дыма без огня не бывает".

Демократы направили Помпео совместное письмо, где потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента с Зеленским. Помимо этого на дачу показаний был вызван ряд американских чиновников, работавших на Украине.

Видер: YouTube/Fox News