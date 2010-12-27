Уточняется, что это не подлинная запись беседы.

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В сообщении резиденции американского президента отмечается, что это только меморандум, а не точная расшифровка беседы. В записях указаны воспоминания сотрудников Совета по национальной безопасности и Ситуационной комнаты, который сохраняли содержание разговора в письменной форме. Уточняется, что некоторые факторы могут влиять на точность записи, в том числе – телекоммуникационную связь. Трамп в тот день звонил Зеленскому из своего самолета

Ранее Белый дом уже публиковал меморандум беседы президентов на волне расследования демократов в конгрессе в рамках процедуры импичмента. СМИ считали, что сотрудники резиденции пытались скрыть реальное содержание разговора Трампа и Зеленского.

Демократы заявляли, что президент США давил на Зеленского, требуя расследования против Джой Байдена, добившегося увольнения украинского генпрокурора Виктора Шокина. Тот вел дело компании, в которой состоял сын Байдена. Трамп распространил расшифровку этой беседы, в течение которой он действительно просил Зеленского заняться делом Байдено. Однако американский президент заявил, что не делал ничего противозаконного.

Ранее Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику.

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