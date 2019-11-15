Борис Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику. Премьер-министр страны выразил уверенность, что этого не происходило, потому что у него нет на этот никаких данных.
Свидетельств этому нет
прокомментировал политик в эфире BBC News
Джонсон заявил, что не видит причин ускорять публикацию доклада, посвященного России. Он добавил, что проведение в стране выборов не дает ему право на такие изменения. Сейчас документ все еще утверждается, хотя ранее власти намерены были огласить его 4 ноября. В прессе сочли, что документ может содержать информацию, касающуюся политики Кремля. Российских дипломатов подозревают в искажении и корректировки исходов голосования по "Брекситу", которое прошло в 2016 году.
Не вижу причин менять обычные процедуры, применяемые для докладов комитета по разведке и безопасности
резюмировал чиновник
Напомним, что доклад станет результатом 18-месячной работы британских политиков из комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании. Он будет содержать 50 страниц.
Ранее Piter.tv писал о том, что идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте.
Видео: Youtube/ The Sun, The Telegraph, Guardian News
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