Он ответил на вопросы журналистов о том, когда разведка опубликует доклад, касающийся "Брексита" и работы Кремля.

Борис Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику. Премьер-министр страны выразил уверенность, что этого не происходило, потому что у него нет на этот никаких данных.

Свидетельств этому нет прокомментировал политик в эфире BBC News

Джонсон заявил, что не видит причин ускорять публикацию доклада, посвященного России. Он добавил, что проведение в стране выборов не дает ему право на такие изменения. Сейчас документ все еще утверждается, хотя ранее власти намерены были огласить его 4 ноября. В прессе сочли, что документ может содержать информацию, касающуюся политики Кремля. Российских дипломатов подозревают в искажении и корректировки исходов голосования по "Брекситу", которое прошло в 2016 году.

Не вижу причин менять обычные процедуры, применяемые для докладов комитета по разведке и безопасности резюмировал чиновник

Напомним, что доклад станет результатом 18-месячной работы британских политиков из комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании. Он будет содержать 50 страниц.

Ранее Piter.tv писал о том, что идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте.

Видео: Youtube/ The Sun, The Telegraph, Guardian News