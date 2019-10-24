Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря

Премьер-министр связал свое предложение с попыткой выхода из кризисного состояния в связи с брекзитом.

На Туманном Альбионе снова неспокойно - премьер-министр Британии Борис Джонсон продолжает искать компромисс с позицией ЕС и местного парламента по вопросу брекзит. Очередной идеей премьера-русофила стало предложение о переносе выборов. По данным Associated Press, в ближайшее время Борис Джонсон предложит парламенту перенести выборы, запланированные на 2022 год, на декабрь 2019-го. Речь идет о проведении досрочных выборов, которые позволят затянуть официальный процесс обсуждения brexit. Так у Британии появится формальный повод подольше поторговаться с ЕС о более выгодных для государства условиях выхода.

Источник из окружения Джонсона передает слова премьер-министра о том, что это единственный для британцев шанс получить возможность на глубокое и детальное изучение вопроса. В противном случае ЕС будет вправе требовать срочных действий. Обсуждение досрочных выборов запланировано на очередное заседание парламента 28 октября 2019 года. По предварительным данным, Борис Джонсон предложит провести общенациональное голосование уже 12 декабря.