Идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте

Страна просит у ЕС отсрочку на три месяца.

В Правительстве Великобритании подтвердили, что объявят выборы, если ЕС отсрочит Brexit. Данные сообщили журналисты BBC со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра.

Сейчас власти пытаются добираться от Евросоюза отсрочки на три месяца. Сделка по "Брекситу" достигнута между страной и ЕС еще 17 октября. За инициативу проголосовали 329 членов Палаты общин, против остались 299 парламентариев. Однако администрация Джонсона выделила депутатам всего три дня, чтобы те рассмотрели и приняли закон, который урегулирует выход государства из ЕС.

Глава Евросоюза Дональд Туск рекомендовал лидерам 27 стран ЕС согласиться на перенос даты. Если инициативу одобрят, то Великобритания сможет выйти из сообщества к 31 января 2020 года. Сам Борис Джонсон выступает категорически против отсрочки, но народные избранники не готовы рисковать качеством принятого проекта. Он направил запрос только из-за обязательств. Согласно местному законодательству, так как этого требует оппозиция.

Напомним, что внеочередные выборы в стране пройдут через 25 рабочих дней после того, как за них проведения выскажется две трети депутатов Палаты общин. Ранее оппозиция отвергла предложение, хотя Джонсон намеревался провести выборы еще в сентябре.

Ранее Piter.tv писал о том, что британские парламентеры решили подождать с выходом из ЕС.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/BBC News, The Economist