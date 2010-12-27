Британские парламентеры решили подождать с выходом из ЕС

Великобритания собиралась покинуть Евросоюз 31 октября.

В субботу, 19 октября, британская палата общин приняла поправку об отсрочке Brexit. На рассмотрение ее внес депутат от консервативной партии Оливер Летвин. За поправку проголосовало 322 депутата, против - 306. Об этом сообщил ТАСС.

Новый документ предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена до тех пор, пока палата общин не примет необходимые законы для окончательного урегулирования выхода Британии из Евросоюза.

"Цель этой поправки - гарантировать, что мы по-прежнему будем застрахованы от Brexit без сделки, который осуществится автоматически 31 октября, если у нас по-прежнему не будет соглашения с ЕС", - сказал Летвин

Действующий премьер-министр Борис Джонсон со своей стороны отметил, что позиция страны остается неизменной, и, что страна покинет Евросоюз в намеченное время.

"К сожалению парламент по сути не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу, поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл", – прокомментировал событие Джонсон.

По словам Джонсона, на следующей неделе уже будут внесены новые законы, позволяющие осуществить Brexit в срок.

Недавно мы сообщали, что еще недавно сделка между ЕС и Британией была согласована.

Фото: pixabay.com