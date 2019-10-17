Британия и Евросоюз согласовали сделку по Brexit

Глава Еврокомиссии отметил, что соглашение является сбалансированным, как для ЕС, так и для Великобритании.

Переговорщики из ЕС и Лондона достигли соглашения по Brexit (выход Великобритании из Евросоюза). Об этом в Twitter сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Когда есть воля, есть и договоренность — и у нас она есть! Жан-Клод Юнкер

Глава Еврокомиссии отметил, что соглашение является сбалансированным, как для ЕС, так и для Великобритании. Глава британского правительства Борис Джонсон в Twitter написал, что отвергнуть или одобрить сделку британский парламент должен 19 октября.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, но из-за неудачных согласований все перенесли на 31 октября.

В августе британцы начали массово закупаться продуктами из-за Brexit.

Видео: YouTube/ The Telegraph