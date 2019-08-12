Граждане Великобритании уже потратили 4 миллиарда фунтов стерлингов.

В понедельник, 12 августа, стало известно о том, что британцы массово закупаются продуктами из-за Brexit. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование местной финансовой компании Premium Credit.

Как оказалось, граждан напугали прогнозы аналитиков, которые обещают задержки поставок товаров в страну. Такая ситуация может произойти, если Лондон и Брюссель "разойдутся" без должного соглашения.

Известно, что граждане Великобритании уже потратили 4 миллиарда фунтов стерлингов. Эксперты подсчитали, что на закупку всего необходимого в преддверии брекзита каждый 5-й житель туманного Альбиона потратил 380 фунтов стерлингов.

Ранее мы сообщали о том, что пользователи массово сообщают о сбоях в работе Google.

Видео:Oleg Zherebin