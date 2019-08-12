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Пользователи массово сообщают о сбоях в работе Google

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Больше всего жалоб поступает от пользователей из США, России, Нидерландов и Латинской Америки.

В понедельник, 12 августа, пользователи массово сообщают о сбоях в работе Google. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Известно, что у 82% пользователей возникли проблемы с поисковым запросом, а 17% юзеров не смогли войти в учетную запись. По данным компании, в большей степени "массовый глюк" коснулся США, России, Нидерландов и Латинской Америки.

Сама компания никак не прокомментировала данный инцидент.

Ранее мы сообщали о том, что Apple TV представило тизер нового сериала "Утреннее шоу" с Энистон, Уизерспун и Кареллом.

Видео:Google

Теги: google, google сбои, мировые новости, технологии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Тема дня,

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