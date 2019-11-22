Дональд Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Он не видит смысла продолжать процесс в палате представителей.

Дональд Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент. Это станет необходимым для политика, если "палата представителей продолжит свое мошенничество". Глава государства обвинил их в попытке навязать американскому народу фейковую нелегитимную процедуру.

Президент США добавил, что на процессе ждет Байденов в качестве свидетелей. Он также надеется увидеть автора жалобы, которая положила начало данному разбирательству - Адама Шиффа. Об этом сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли в эфире Fox News.

Он считает, что никаких оснований с продвижением в палате представителей нет", - добавил политик прокомментировал спикер

Напомним, что если палат представителец объявит президенту импичмент, то сенату США придется провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента США от должности необходимо согласие двух третей сенаторов. Однако сейчас большинство в сенате занимают республиканцы. Ранее никто из них не высказывался за поддержку импичмента.

Ранее Piter.tv писал о том, что демократы нашли доказательства, что Трамп шантажировал Зеленского.

Видео: YouTube/The White House