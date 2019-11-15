Президент США выступил перед сторонниками в Луизиане.

Дональд Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах. Об этом политик сообщил во время выступления перед своими сторонниками в штате Луизиана.

У меня не было опыта, но мы одержали верх над династией Бушей, Клинтонов, жуликоватой группой Обамы...Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю прокомментировал ситуацию политик

По мнению президента США, он справится на ноябрьских выборах 2020 года. Его оппонентом станет бывший вице-президент страны Джозеф Байден. Он добавил, что республиканцы просят его сохранить начатую демократами процедуру импичмента. Это связано с тем, что импичмент привел к росту популярности партии в Америке. Трамп подверг критике демократов, левых радикалов, а также их "коллег" из СМИ.

Ранее Piter.tv писал о том, что США озвучили Турции путь урегулирования ситуации с С-400 и F-35.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The White House, BBC Newsnight