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США озвучили Турции путь урегулирования ситуации с С-400 и F-35

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От решения Анкары зависит участие Турции в программе поставок истребителей F-35.

США предложили Турции желательные методы решения проблем, связанных с закупкой российских ЗРК С-400. Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома на встрече с журналистами.

В администрации Трампа отметили, что это проблема беспокоит обе стороны на протяжении нескольких лет. Именно ее Дональд Трамп пытается решать, и предложил Эрдогану свой вариант. Встреча президентов прошла в Вашингтоне во время визита главы Турции в США.

Вашингтон считает покупку российского вооружения неприемлемой для страны НАТО. После информации о закупке российского вооружения США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили санкциями. 

Видео: YouTube / OP Info, Rumoaohepta7, Military Power

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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