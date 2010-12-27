Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Политик прокомментировал ситуацию в Twitter.

Дональд Трамп назвал импичмент против себя государственным переворотом. Политик написал об этом пост в Twitter. Президент США считает, что процесс позволит отобрать у народа голоса, права и свободы.

Чиновники также хотят отобрать у американцев религию, армию и пограничную стену. Ранее Трамп разместил видеообращение, где назвал действия демократов "огромным обманом".

Напомним, что процедура импичмента началась 25 сентября. Проверки запустились после разговора президента США с Владимиром Зеленским. Утечки с выдержками телефонного общения попали в руки журналистов. Сейчас 6 комитетов нижней палаты расследуют действия Трампа.

Ранее Piter.tv писал о том, что стала известна засекреченная часть переговоров Лаврова и Трампа.

Фото: Twitter/realDonaldTrump

Видео: YouTube/