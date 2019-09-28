Стала известна засекреченная часть переговоров Лаврова и Трампа

Президент США заявил, что Вашингтон вмешивается в выборы в других странах.

Стали известны детали засекреченного разговора Трампа и Лаврова в 2017 году. По информации издания Washington Post, Трамп заявил, что его не беспокоит вмешательство РФ в выборы в США.

Американский лидер в ходе разговора сказал, что Вашингтон осуществляет ту же деятельность в других странах мира. Из-за данного высказывания правительство закрыло доступ к комментариям Трампа.

Доступ к содержанию диалога был только у служащих с наивысшим доступом к информации. В Белом доме пока не прокомментировали опубликованную информацию.

Видео: Организация Объединенных Наций; The White House