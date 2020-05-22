Там отметили, что в последние годы Договор выполнялся довольно трудно.

Германия сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, Германия вместе с другими странами партнёрами попытается убедить Штаты ещё раз обдумать решение по выходу из соглашения.

- Мы с нашими единомышленниками будем интенсивно работать над этим. - Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.

Он отметил, что в последние годы Договор выполнялся довольно трудно — из-за нарушений со стороны России. Германия призвала РФ вернуться к полному выполнению соглашений.

Ранее Медведев ответил на выход США из Договора по открытому небу.

Видео: Youtube/Global News