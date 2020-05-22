Германия сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.
По его словам, Германия вместе с другими странами партнёрами попытается убедить Штаты ещё раз обдумать решение по выходу из соглашения.
- Мы с нашими единомышленниками будем интенсивно работать над этим. - Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.
Он отметил, что в последние годы Договор выполнялся довольно трудно — из-за нарушений со стороны России. Германия призвала РФ вернуться к полному выполнению соглашений.
Ранее Медведев ответил на выход США из Договора по открытому небу.
Видео: Youtube/Global News
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