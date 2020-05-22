Он считает, что власти Штатов посягнули на основы, которые заложены в ДПН.

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на выход США из Договора по открытому небу. Пост об этом он написал на своей странице "Вконтакте".

По его словам, это ещё один шаг на пути к разрушению системы международной безопасности. Медведев считает, что власти Штатов посягнули на основы, которые заложены Договором — это открытость, транспарентность и доверие в военной сфере.

Нарушение Договора со стороны России, которые, по заявлению США, стали поводом выхода из соглашений, российский политик назвал надуманными.

Ранее Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии.

Видео: foxnews.com