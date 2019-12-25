Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии. Его слова передаёт ТАСС.
По его словам, ситуация с коронавирусом изменила мир радикально — и, возможно, навсегда. Мнением он поделился на конференции Startup Village Livestream.
Медведев считает, что теперь странам и большим компаниям придётся потратить много сил для того, чтобы найти новую модель поведения в изменившемся мире.
Ранее Медведев заявил, что конца кризису не видно.
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