Он считает, что мир изменился навсегда.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии. Его слова передаёт ТАСС.

По его словам, ситуация с коронавирусом изменила мир радикально — и, возможно, навсегда. Мнением он поделился на конференции Startup Village Livestream.

Медведев считает, что теперь странам и большим компаниям придётся потратить много сил для того, чтобы найти новую модель поведения в изменившемся мире.

Ранее Медведев заявил, что конца кризису не видно.