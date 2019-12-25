Медведев заявил, что конца кризису не видно

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конца кризису, который вызвала пандемия коронавируса, не видно.
По его словам, любой кризис всегда вскрывает слабые места экономики. Медведев отметил, что в сейчас стало особенно видно, что в России недостаточно эффективно работают службы занятости. Он предложил продумать вопрос — как сделать так, чтобы они действительно связывали работника и работодателя.
Для решения задачи Дмитрий Медведев предложил создать рабочую группу. В неё должны войти представители Министерства труда, "Единой России" и общественники.
Ранее Медведев заявил, что трудовое законодательство после COVID-19 надо пересмотреть.
Видео: http://er.ru
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