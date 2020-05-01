Медведев считает, что трудовое законодательство после COVID-19 надо пересмотреть

Об этом глава "ЕР" заявил на онлайн-совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медевдев заявил, что развитие пандемии коронавируса COVID-19 подтолкнет к пересмотру трудового законодательства в стране.

На онлайн-совещании глава партии "Единая Россия" 1 мая уточнил, что новые формы занятости в условиях волнообразных скачков пандемии могут стать более востребованы. Медведев отметил, что после детального анализа опыта можно вернуться к корректировке трудового законодательства, которое теперь должно отвечать вызовам, с которым столкнулась РФ в 2020 году.

Ранее мы сообщали о том, что заместитель председателя Совета безопасности, глава партии "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусной инфекцией.

Видео: Youtube/Правительство России