Медведев пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Мишустину

Глава кабинета министра сообщил о своем заражении во время разговора с Владимиром Путиным.

Заместитель председателя Совета безопасности, глава партии "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусной инфекцией. Свои пожелания политик озвучил на совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства, сообщает ТАСС.

Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации

Дмитрий Медведев

Помимо бывшего премьер-министра, нынешнему главе правительства РФ пожелали здоровья глава МИД Израиля Исраэль Кац, глава правительства Индии Нарендра Моди и президент Сербии Александр Вучич.

Ранее Мишустин лично сообщил о своей болезни главе государства Владимиру Путину и добавил, что намерен уйти на самоизоляцию и поддерживать связь с коллегами по телефону. И.о. главы правительства был назначен Андрей Белоусов.

В России в данный момент зарегистрировано 114 43 случаев коронавирусной инфекцией во всех субъектах страны. От болезни излечилось 13 220. За все время пандемии медики зафиксировали 1 169 летальных случая.

Видео: government.ru