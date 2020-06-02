ПНС и ЛНА обсудят конфликт в формате "5+5".

Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры. Об этом в собственном аккаунте в Twitter сообщили представители миссии ООН ((United Nations Support Mission in Libya, UNSMIL). В организации объединенных наций заявили, что руководители Ливийской национальной армии и Правительства национального согласия готовы встретиться друг с другом. Обсуждения урегулирования конфликта состоится в формате "5+5". Стороны намерены договориться о взаимном прекращении огня. В ООН отметили, что приветствуют данное решение и надеются на заключение мирного договора.

Напомним, что конфликт в Ливии усугубился в апреле 2020 года. Тогда фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар объявил себя главой страны. Сейчас силы ЛНА воюют против ПНС. На стороне последних выступает Турция. Анкара снабжает своих сторонников вооружением, техникой и воздушной поддержкой. Предположительно, союзниками ЛНА являются Египет, Саудовская Аравия, Франция и ОАЭ.

Путин и Меркель согласились, что бои в Ливии нужно прекратить. Маршал Хафтар объявил Турции воздушную войну в Ливии.

Видео: kremlin.ru