Путин и Меркель согласились, что бои в Ливии нужно прекратить

И договорились о продолжении контактов

К этому выводу они пришли в рамках телефонного разговора. Главы государств подчеркнули необходимость прекратить сторонам конфликта в Ливии режим боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Два лидера отметили, что решения Берлинской конференции должны быть исполнены. Она состоялась в январе. Путин и Меркель условились о дальнейшем продолжении контактов.

После свержения и убийства Каддафи Ливия фактически перестала быть единым государством.

Ранее Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию.