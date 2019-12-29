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Путин и Меркель согласились, что бои в Ливии нужно прекратить

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И договорились о продолжении контактов

К этому выводу они пришли в рамках телефонного разговора. Главы государств подчеркнули необходимость прекратить сторонам конфликта в Ливии режим боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Два лидера отметили, что решения Берлинской конференции должны быть исполнены. Она состоялась в январе. Путин и Меркель условились о дальнейшем продолжении контактов.

После свержения и убийства Каддафи Ливия фактически перестала быть единым государством.

Ранее Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию.

Теги: ливия, меркель, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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