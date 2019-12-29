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Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

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В 2024 пенсия будет повышаться с 1 февраля

Президент России Владимир Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию. Об этом сообщают в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Согласно поправке, индексация пенсий в России осуществляется "не реже одного раза в год".

После 2024 года страховые пенсии будут ежегодно повышаться с 1 февраля. Увеличение будет по уровню инфляции предыдущего года.

Возможна и индексация с 1 апреля, если в предыдущем году средняя номинальная зарплата в России росла быстрее инфляции.

Ранее Песков заявил, что РФ не перестанет быть светским государством из-за упоминания бога в Конституции.

Теги: конституция, пенсия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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