Песков: РФ не перестанет быть светским государством из-за упоминания бога в Конституции

Журналисты спросили в Кремле о внесенной Путиным правке о вере в Бога.

РФ не перестанет быть светским государством из-за упоминания бога в Конституции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам в Кремле. Речь идет о поправке, накануне внесенной Владимиром Путиным на рассмотрение в Основной закон. Она гласит, что РФ объединена тысячелетней историей и сохраняет память предков, передавших идеалы и веру в Бога.

Очевидно, что государство свой светский характер не теряет прокомментировал спикер

Дмитрий Песков объяснил, что имеются в виду "наши общие предки" и "наши общие идеалы". Чиновник не решился конкретизировать внесенные президентом изменения. Он добавил, что все есть во внесенном тексте документа,а населению позже будет все "своевременно прояснено". Однако о точном формате и времени говорить преждевременно.

Ранее Кремль оценил планы Турции установить бесполетную зону над Идлибом.

