Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Глава ЛНА заявил, что выходит из политического соглашения с ПНС.

Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии. Об этом заявила пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА). Медиа-офис транслировал слова военнослужащего по телевидению. Главнокомандующий ЛНА объявил о выходе из политического соглашения, в результате которого образовалась Правительство национального согласия (ПНС).

Мы гордимся тем, что ливийцы уполномочили главное командование ЛНА на эту историческую миссию заявил Хафтар

Напомним, что ранее Хафтар призвал местное население отвергнуть достигнутое в 2015 году соглашение. Его подписали в Схирате представители ЛНА и образовавшейся ПНС. Сейчас Халифа Хафтар считает, что договор должен "уйти в историю" из-за "исключительных обстоятельств".

Путин и Меркель согласились, что бои в Ливии нужно прекратить.