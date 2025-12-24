Стала известна причина крушения самолета с главой генштаба Ливии в Анкаре

Обломки судна найдены на расстоянии друг от друга.

Частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генерального штаба ливийской армии Мохаммед аль-Хаддад, потерпел крушение над Анкарой из-за неисправности в электросистеме судна. Соответствующими данными поделились журналисты из иранского издания "Союз молодых журналистов" от 23 декабря. Авторы публикации уточнили, что во время подготовки к аварийной посадке борт начал экстренно сбрасывать топливо. Местным властям пока не удалось установить сведения о том, в какой момент произошел взрыв. Рассматриваются несколько версий. Опасная ситуация могла произойти во время сбора топлива или уже после крушения воздушного судна.

Самолет, перевозивший генеральный штаб ливийской армии, вскоре после взлета в аэропорту столкнулся с неисправностью электрооборудования. сообщение в Telegram-канале иранского СМИ

Сейчас на территории Турции продолжаются поисково-спасательные работы в районе крушения самолета. Премьер-министр Ливии Абдель Хамид ад-Дбейба публично подтвердил информацию о гибели начальника Генштаба страны. Через социальные сети иностранный чиновник заметил, что известие о гибели военачальника правительство получило "с глубокой скорбью и печалью". Сейчас чиновники из Ливии ожидают от Турции результатов расследования катастрофы. Национальное правительство Ливии направит в страну собственную техническую группу для участия в изучении обстоятельств трагедии. Также власти Ливии объявили трехдневный траур после гибели начальника штаба Вооруженных сил.

Кроме генерал-лейтенанта Мохаммеда аль-Хаддада на борту находились еще четверо. В салоне самолета присутствовали начальник штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Аль-Фитури Грайбель, директор Управления военного производства, бригадный генерал Махмуд Аль-Катав, советник начальника Генерального штаба Ливийской армии Мохаммед аль-Асави Диаба, а также фотограф пресс-службы начальника генштаба Мохаммед Омар Ахмед Махджуб. В момент трагедии экипаж возвращался из официальной поездки.

Напомним, самолет Falcon 50 разбился неподалеку от Анкары. Крушение борта зафиксировано спустя некоторое время после вылета воздушного судна в сторону Триполи. Связь с самолетом прервалась в 20:52 вечера по московскому времени. На борту было пятеро человек. Кадры падения самолета попали на видеокамеру.Очевидцы засняли момент, на котором показано, что вдалеке произошел сильный взрыв. В ходе поисково-спасательных работ специалистами обнаружены обломки самолета, разбросанные на большом расстоянии друг от друга. В текущий момент воздушное пространство над Анкарой полностью закрыто для полетов авиации.

Известно, что потерпевший крушение самолет принадлежал зарегистрированной на Мальте авиакомпании. Оператор предоставляет услуги чартерных перевозок, в том числе бизнес-класса. Свой первый полет борт совершил в 1988 году. Практически в ежедневном режиме воздушное судно совершало полеты в пределах Европейского союза, а также на Ближний Восток и Африку.

Фото и видео: Telegram / SHOT