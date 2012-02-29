СК назвал приоритетную версию крушения вертолета в Дагестане

МАК исследовал черный ящик.

Следственный комитет России сообщил о том, что приоритетной версией крушения вертолета Ка-226 в Дагестане является ошибка пилотирования. Соответствующие данные приводятся пресс-службой надзорного ведомства в Telegram-канале западного межрегионального следственного управления на транспорте. Известно, что к таким результатам эксперты пришли после анализа данных с бортового самописца. Сейчас объект находится в Межгосударственном авиационном комитете (МАКе). Специалисты заметили, что предварительная информация о расшифровке черного ящика показывает отсутствие технических неисправностей у упавшего вертолета.

Напомним, что 7 ноября около базы отдыха Солнечный берег потерпел крушение вертолет Ка-226. Воздушное судно совершало рейс по маршруту "Кизляр – Избербаш". на борту находились шестеро пассажиров. Жертвами трагедии стали пять человек. Еще один сейчас остается в реанимационном отделении больницы. Состояние второго пострадавшего было стабилизировано медицински персоналом. Известно, что в рамках уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ проводятся авиационно-техническая, химическая и другие профильные экспертизы. Организованы мероприятия по установлению обстоятельств и причин падения судна.

Фото: Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан