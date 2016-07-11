  1. Главная
Сегодня, 10:48
В Сочи спасатели эвакуировали застрявших в горах туристов

Их доставили на базу ЮРПСО МЧС в поселке Навагинка.

В Сочи спасатели эвакуировали застрявших в горах туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, зарегистрированная группа туристов переходила через реку Урушен. Они находились на маршруте с 7 по 12 октября. В составе группы были двое несовершеннолетних. Из-за дождей река резко поднялась и отрезала группу от маршрута.

Вертолет со спасателями вылетел на поиски и спасение туристов. Их эвакуировали с места и доставили на базу ЮРПСО МЧС в поселке Навагинка. Состояние путешественников удовлетворительное.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре тушат пожар на складе.

Видео: МЧС России
 

