В Сочи спасатели эвакуировали застрявших в горах туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, зарегистрированная группа туристов переходила через реку Урушен. Они находились на маршруте с 7 по 12 октября. В составе группы были двое несовершеннолетних. Из-за дождей река резко поднялась и отрезала группу от маршрута.

Вертолет со спасателями вылетел на поиски и спасение туристов. Их эвакуировали с места и доставили на базу ЮРПСО МЧС в поселке Навагинка. Состояние путешественников удовлетворительное.

Видео: МЧС России

