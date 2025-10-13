В Краснодаре тушат пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
Инцидент произошел утром 13 октября на улице Демуса. Поступило сообщение о возгорании в складском помещении. Площадь огня составила 100 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 25 специалистов и шесть единиц техники. Спустя время возгорание локализовали. Информации о пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске тушат пожар на складе.
Видео: МЧС Краснодарского края
